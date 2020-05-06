Президент Беларуси Александр Лукашенко оскандалился новым резким высказыванием о карантине

Несмотря на пандемию смертоносного китайского вируса, Лукашенко отказывается вводить в своей стране карантин. Тем не менее белорусский президент регулярно дает советы о том, как, по его мнению, стоит бороться с эпидемией. Как сообщает Politeka.net, видео с новым заявлением президента Беларуси опубликовал в Твитер журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц! Если ты где-то терся там в семье - останься в семье», - советует Лукашенко.

Кроме того, он завуалированно раскритиковал тех, кто из-за пандемии постоянно сидит дома на самоизоляции. Стоит отметить, что в число таких людей входит и его российский коллега Владимир Путин, который с начала эпидемии самоизолировался в своей резиденции.

«Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы лёгкие заработали как следует. Это же болезнь лёгких! Ну а когда ты сидишь дома, опустив руки, сопли развесив, ну какой ты будешь здоровый человек?», - поинтересовался Лукашенко.

В сети активно обсуждают его слова.

«Как, этот необразованный и неадекватный человек, пришел к власти?? Это же нет слов выразить свое удивление», «Это как он про Путина и сопли ..наотмашь ..молодца», «А у деда в бункере уже давно кранчиком», «Ему вирус не страшен, с такими то диагнозами», «А когда ты сидишь в бункере, опустив руки, сопли развесив, ну какой ты президент?», - пишут люди.

Вирусолог дня: Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь, если ты мужик, к другой женщине . Ну потерпи месяц! Если ты где-то терся там в семье - останься в семье. Ну а когда ты сидишь дома, опустив руки, сопли развесив, ну какой ты будешь здоровый человек? pic.twitter.com/YAxa1DF10e — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 6, 2020

Напомним, осмелевший Лукашенко в разгар эпидемии преподал Путину урок патриотизма.

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