Стало известно, кто может выиграть предстоящие президентские выборы в Беларуси
Об этом в интервью журналистам рассказал экс-глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, передает НСН.
Как известно, вчера в Беларуси стартовал прием заявок от кандидатов на президентские выборы. Александр Лукашенко, занимающий должность главы государства с 1994 года, готов в шестой раз баллотироваться.
По словам Шушкевича, Александр Лукашенко выиграет очередные выборы благодаря фальсификациям.
Прославленный повар Гордон Рамзи выдал секрет идеального шашлыка: «По пять минут…»
Кейт Миддлтон застукала принца Уильяма с двумя девушками, гремит скандал: "Отношения разорваны..."
Пугачева удивила помолодевшим видом на фото с маленькой дочерью: "С каждым разом все..."
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
«Лукашенко при любых условиях выиграет выборы. Вернее, опять будет фальсификация, потому что жулик стоит во главе Центральной избирательной комиссии, и она, несмотря на многократно непризнанные выборы, продолжает быть начальником. Да и система фальсификации так отработана, что не ставит под сомнение то, что произойдёт», - добавил он.
По мнению Шушкевича, у Александра Лукашенко свои приоритеты, поэтому его не интересует здоровье простых беларусов.
«Ушла не вся оппозиция, а только группа. Они решили, что во время эпидемии вируса, собирать людей и проводить агитацию это плохо, в то время как Лукашенко сможет проводить это по телевизору. В Польше, заботясь о здоровье граждан, выборы перенесли, а в Белоруссии Лукашенко об этом не заботится, у него приоритеты – сначала власть, а потом люди. В то время как у нас уже в больницах не хватает мест, плановые операции отменяются и не хватает коек, чтобы поместить тех, кто заболел вирусом», - резюмировал он в общении с журналистами.
Отметим, что от участия в выборах уже отказались "Белорусский народный фронт" и Белорусская партия левых Справедливый мир. По их словам, проведение предвыборной кампании в условиях пандемии - безответственное и преступное решение.
«Белорусская партия левых оценивает данное решение как безответственное и преступное. Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения вирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей», - сказано в заявлении оппозиционеров.
Добавим, что перед и после "9 мая" в Беларуси состоялись массовые аресты оппозиционеров и журналистов.
Среди задержанных – блогер Сергей Петрухин, которому инкриминируют нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Задержанный имеет симптомы уханьского вируса, однако тест ему не делают, передает служба ВВС.
Еще одного блогера Сергея Тихоновского задержали 6 мая. Также пытались взять под стражу подписчиков его канала, с которыми он встречался. Но задержанию помешали зрители.
Соратников блогера еще задержали в Бобруйске, когда они вышли на митинг с требованием освободить Тихоновского. Массовые суды над задержанными состоялись 11 мая в 12 беларуских городах.
Напомним, Лукашенко переплюнул Путина с новой безумной затеей в разгар эпидемии: "как бы это пафосно ни звучало...".
Как сообщала Politeka, осмелевший Лукашенко в разгар эпидемии преподал Путину урок патриотизма.
Также Politeka писала, что Лукашенко оправдал вторжение на Донбасс: "Украина сама дала повод".