Стало известно, кто может выиграть предстоящие президентские выборы в Беларуси

Об этом в интервью журналистам рассказал экс-глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, передает НСН.

Как известно, вчера в Беларуси стартовал прием заявок от кандидатов на президентские выборы. Александр Лукашенко, занимающий должность главы государства с 1994 года, готов в шестой раз баллотироваться.

По словам Шушкевича, Александр Лукашенко выиграет очередные выборы благодаря фальсификациям.

«Лукашенко при любых условиях выиграет выборы. Вернее, опять будет фальсификация, потому что жулик стоит во главе Центральной избирательной комиссии, и она, несмотря на многократно непризнанные выборы, продолжает быть начальником. Да и система фальсификации так отработана, что не ставит под сомнение то, что произойдёт», - добавил он.

По мнению Шушкевича, у Александра Лукашенко свои приоритеты, поэтому его не интересует здоровье простых беларусов.

«Ушла не вся оппозиция, а только группа. Они решили, что во время эпидемии вируса, собирать людей и проводить агитацию это плохо, в то время как Лукашенко сможет проводить это по телевизору. В Польше, заботясь о здоровье граждан, выборы перенесли, а в Белоруссии Лукашенко об этом не заботится, у него приоритеты – сначала власть, а потом люди. В то время как у нас уже в больницах не хватает мест, плановые операции отменяются и не хватает коек, чтобы поместить тех, кто заболел вирусом», - резюмировал он в общении с журналистами.

Отметим, что от участия в выборах уже отказались "Белорусский народный фронт" и Белорусская партия левых Справедливый мир. По их словам, проведение предвыборной кампании в условиях пандемии - безответственное и преступное решение.

«Белорусская партия левых оценивает данное решение как безответственное и преступное. Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения вирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей», - сказано в заявлении оппозиционеров.

Добавим, что перед и после "9 мая" в Беларуси состоялись массовые аресты оппозиционеров и журналистов.

Среди задержанных – блогер Сергей Петрухин, которому инкриминируют нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Задержанный имеет симптомы уханьского вируса, однако тест ему не делают, передает служба ВВС.

Еще одного блогера Сергея Тихоновского задержали 6 мая. Также пытались взять под стражу подписчиков его канала, с которыми он встречался. Но задержанию помешали зрители.

Соратников блогера еще задержали в Бобруйске, когда они вышли на митинг с требованием освободить Тихоновского. Массовые суды над задержанными состоялись 11 мая в 12 беларуских городах.

Напомним, Лукашенко переплюнул Путина с новой безумной затеей в разгар эпидемии: "как бы это пафосно ни звучало...".

Как сообщала Politeka, осмелевший Лукашенко в разгар эпидемии преподал Путину урок патриотизма.

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