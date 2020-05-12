Александр Лукашенко заявил, что страны Запада начали применять белорусский способ борьбы с пандемией

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси во вторник, 12 мая.

По словам белорусского лидера, ситуация с распространением китайского вируса в стране сносная. И все благодаря стратегии, которую избрало государство.

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат", - заявил глава Беларуси.

По его словам, страныЗапада также уже пошли по пути Беларуси в борьбе с вирусом.

"И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это – миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших в Беларуси за эти три месяца", – заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что помимо европеских стран к методу Беларуси прибег и российский президент Владимир Путин. В России начали ослаблять карантинные ограничения и запусткать производство. Люди стали выходить на руботу.

"Посмотрите на восток – дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия", – добавил президент Беларуси.

Напомним, число зараженных в мире превысило 4 млн человек, Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных заражений. В РФ на 12 мая официально зафиксировано 232 тыс. заболевших.

В то же время, по состоянию на 12 мая, в Беларуси зафиксировано 23 906 случаев заболевания китайским вирусом. Умерли 135 человек, выздоровели — 6531.

Как известно, несмотря на пандемию смертоносного китайского вируса, Лукашенко отказывается вводить в своей стране карантин.

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