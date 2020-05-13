Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад на 9 мая помог людям оздоровиться
Как сообщает Politeka.net, об этом глава государства рассказал во время рабочего совещания.
В то время, как во всем мире соблюдают карантин из-за пандемии и отменяют массовые мероприятия, Александр Лукашенко устроил парад по случаю Дня победы. Теперь же президент похвастался его "целебными" свойствами:
"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми. Это военные люди были, очень много, переболевшие".
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Александр Лукашенко признался, что опасался вспышке болезни из-за китайского вируса. По его словам, в столице наблюдается прямо противоположный результат - заболеваемость снизилась.
"Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в два раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись. В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей, и у нас в минус пошло", - заявил Александр Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко пафосно оправдался за проведение парада во время пандемии. По словам президента, у белорусов просто не было другого выбора. В своем обращении он призвал не осуждать Беларусь.
Напомним, Лукашенко признался, как уделал Путина: "Мы не говорим, что бога за бороду взяли, но...".
Как сообщала Politeka, осмелевший Лукашенко в разгар эпидемии преподал Путину урок патриотизма.
Также Politeka писала, что Лукашенко ошарашил выходкой в разгар пандемии, видео безумия: "Мы просто не могли иначе".