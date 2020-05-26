Вот так нужно строить диалог с кремлем

Российским военным пришлось бежать с поля боя в Ливии

Как передает Politeka.net, об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов на своей страничке в Facebook.

"Российские наемники в Ливии получили такой урок, что пришлось бежать с позором. Турецкая армия разделала хваленую ЧВК Вагнера, как Бог черепаху. И хваленые ЗРК "Панцирь" (современное российское оружие) турки унижали с особым цинизмом", - отметил он.

По словам политолога, отступая, "российские военные бросали все".

"Храбрые российские военные во время решительного бегства бросали все. Итак, по информации издания Aljazeera, ссылающегося на проправительственные силы, около 1500-1600 наемников бежали с линии фронта в Бани-Валид. Их вывезли российскими транспортными самолетами", - уточнил он.

Также Сазонов подчеркнул, что "другого языка РФ не понимает".

"Турция показала более... робким партнерам по НАТО, как именно нужно строить диалог с Кремлем. И никто в Москве не скажет в адрес Эрдогана - можем повторить :) Украина это демонстрирует уже шесть лет. Учитесь, ребята. Другого языка они просто не понимают и наглеют", - заключил он.

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