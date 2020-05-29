В ночь на четверг, 28 мая, в небе над Турцией прогремел громкий взрыв
В сети было опубликовано видео, на котором видно, как большой яркий шар опускается по небу к горизонту и затем взрывается. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Как сообщает издание Hurriyet, сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям уже начали расследование из-за сообщений о "вспышке света" в атмосфере.
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По данным Daily Sabah, яркий свет и оглушающий взрыв увидели и услышали жители многих провинций, в чстности Артвина, Эрзурума, Тунджели, Сиваса, Трабзона, Ардахана, Эрзинджана и других регионов.
Видели взрыв и жители Армении в Котайкской области.
О пострадавших и каком-либо нанесенном ущербе пока не сообщалось.
Метеоры с яркостью больше, чем у Венеры, называются болидами. Именно такой вчера пронесся над небом Турции. Болиды часто оставляют в небе хвост из пыли и ионизованных газов.
С 1988 года НАСА зарегистрировало 822 болида. В среднем на Землю попадает около 25 таких метеоров в год, они распределяются случайным образом по всему земному шару. Поскольку большую часть поверхности Земли — около 71 процента — составляет вода, именно над морями взрывается большая часть метеоров.
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