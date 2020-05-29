В ночь на четверг, 28 мая, в небе над Турцией прогремел громкий взрыв

В сети было опубликовано видео, на котором видно, как большой яркий шар опускается по небу к горизонту и затем взрывается. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Как сообщает издание Hurriyet, сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям уже начали расследование из-за сообщений о "вспышке света" в атмосфере.

По данным Daily Sabah, яркий свет и оглушающий взрыв увидели и услышали жители многих провинций, в чстности Артвина, Эрзурума, Тунджели, Сиваса, Трабзона, Ардахана, Эрзинджана и других регионов.

Видели взрыв и жители Армении в Котайкской области.

О пострадавших и каком-либо нанесенном ущербе пока не сообщалось.

Метеоры с яркостью больше, чем у Венеры, называются болидами. Именно такой вчера пронесся над небом Турции. Болиды часто оставляют в небе хвост из пыли и ионизованных газов.

С 1988 года НАСА зарегистрировало 822 болида. В среднем на Землю попадает около 25 таких метеоров в год, они распределяются случайным образом по всему земному шару. Поскольку большую часть поверхности Земли — около 71 процента — составляет вода, именно над морями взрывается большая часть метеоров.

Taşımsı göktaşları, karbon, demir, silisyum, oksijen, magnezyum ve alüminyumdan oluşur. Bu göktaşının yanarken aldığı yeşilimsi renk ise magnezyum ağırlıklı olduğunu gösteriyor#2020felaketleri #göktaşı #askerlik pic.twitter.com/6fE9AZFm28 — Dr. Yunus Kıran (@dryunuskiran_) May 28, 2020

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