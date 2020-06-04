На территории крупнейшего в Арктике разлива дизтоплива ввели режим чрезвычайной ситуации - в реки вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов

ЧП произошло 29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района. По предварительной версии, произошла разгерметизация одного из резервуаров, топливо вылилось на дорогу и загорелась ехавшая там машина. Загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что ликвидация последствий аварии в 14-дневный срок - достаточно затруднительна, передает Business-gazeta.

"Сегодня отсутствуют какие-то транспортные схемы, порядка 20 километров — бездорожье. <…> Основной вариант утилизации — это сжигание в соответствующих емкостях, опыта такого в Красноярском крае нет, потому прогнозировать, что подобное пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу. Доклад закончил", - заявил Усс.

Путин отреагировал нервным недоумением на доклад подчиненного.

"А чего доклад-то? И закончил! А что делать-то? Вы же губернатор!", - заявил президент, а после обратился к директору АО «НТЭК» Сергею Липину: "Что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?", - спросил Путин.

Отметим, по оценкам экспертов "Гринпис", экологический ущерб водным объектам на Таймыре от аварии на ТЭЦ-3, может превысить 6 млрд рублей.

Координатор проектов по климату и энергетике "Гринпис" Василий Яблоков прокомментировал российским СМИ, что устранение последствий аварии займет более 10 лет, но экосистема за этот срок вряд ли сможет восстановиться.

Член Национального комитета экологической безопасности, кандидат биологических наук Анна Ридигер сравнила ЧП с катастрофой на Чернобыльской АЭС. В частности то, что касается замалчивания трагедии.

"Разумеется, это еще и информационная беда. Прекрасно помню ситуацию с Чернобылем, когда не принимались никакие адекватные действия, до того как опасность заметили шведы. Здесь время тоже оказалось упущено", — считает Ридигер.

Напомним, еще одна экологическая беда угрожает оккупированному Россией Крыму. Здесь катастрофически не хватает питьевой воды. Аномально теплая зима, отсутствие дождей и снега привели к тому, что один из крупнейших искусственных водоемов полуострова обмелел. В результате, в феврале текущего года оккупанты ограничили подачу холодной воды в квартиры людей, а горячую начали подавать только в выходные.

Напомним, оккупанты предупредили об экокатастрофе в Крыму и призвали людей молиться

Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа уничтожает реку под Киевом.

Также Politeka писала, что Украина оказалась на пороге масштабной экологической катастрофы.