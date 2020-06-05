В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

Слова министра обороны страны приводит "Европейская правда".

На вопрос, готова ли Греция к военному решению он ответил:



"Именно так! Мы готовимся к любым неожиданностям. Конечно, военное вмешательство возможно во всех случаях. Мы не хотим такого развития событий, но хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы максимально защитить наши суверенные права".

По словам Никоса Панайотопулоса, военное решение конфликта будет лишь в крайнем случае, но на "агрессивные действия Турции" все же придется реагировать.

Напомним, несколько дней назад в правительственной газете Турции были опубликованы заявки на получение лицензии на исследования и добычу углеводородов государственной турецкой нефтяной компанией в районе вблизи греческих островов.

Греция заявила, что возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а европейско-турецкому кризису.

Ранее, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков не согласился с тем, что Украина сможет вернуть обратно оккупированный Крым.

В частности, один из соратников президента РФ Владимира Путина решил гневно отреагировать на интервью экс-главы СНБО Александра Турчинова, который спрогнозировал возвращение оккупированных Крыма и Донбасса.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

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