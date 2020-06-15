Скандально известный российский исполнитель Николай Расторгуев, поддержавший агрессию РФ против Украины, кардинально изменился во внешности

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, 12 июня в российской столице состоялся концерт, посвященный Дню России.

На мероприятии выступали такие одиозные исполнители, как Леонид Агутин, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Григорий Лепс и т.д.

Но пользователей соцсетей огорошила внешность резко постаревшего Расторгуева.

На снимке один из любимых певцов Владимира Путина выглядит очень похудевшим и бледным, особенно это бросается в глаза на фоне других исполнителей. Даже в сравнении экс-солистом "Парка Горького" Александра Маршала солист группы "Любэ" явно выглядит болезненно.

Фанаты в комментариях предположили, что у Николая Расторгуева серьезные проблемы со здоровьем и вспомнили, что пару лет назад певец перенес операцию по пересадке почки.

"А что с Расторгуевым ? Выглядет неважно", "Эх, все стареют...", "Главное, чтобы после не как Ефремов", "Точно..... Расторгуев как вампир выглядит", "Не пугайте так.... Чуть за Николая сердце встало", "Колян сдал! Заметно!", "Батюшки, Расторгуева не узнать", "Господи, старые какие все!", "Подлизоны", "Все лизуны в сборе", - написали они под снимками в Instagram.

Как известно, Расторгуев знаменит не только своей симпатией к Путину, но и рядом циничных высказываний в сторону Украины. Так, артист назвал украинцев зомбированными и злобными, а также обвинил их в заговоре против РФ.

Певец прокомментировал коллег, которые заняли проукраинскую позицию.

«Меня просто иногда раздражает... Вроде бы наша позиция настолько ясна... Почему у них недостает мозгов это понять? Они что, тупые что ли? Мне действительно тяжело понять, потому что в Украине – там зомбированное какое-то общество», – возмущался он ранее.

Напомним, что любимый певец Путина пожаловался на маленькую пенсию

Как сообщала Politeka, Расторгуев позвал MARUV в РФ, не забыв оскорбить украинцев.

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