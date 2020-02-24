Российский эстрадный певец, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев призвал украинскую певицу MARUV (Анну Корсун) "валить в РФ"

Ранее певица поздравила мужчин с 23 февраля, за что ее раскритиковали в сети. Это не понравилось Расторгуеву, который тут же бросился защищать Анну Корсун в одном из российских изданий.

По словам Расторгуева, "в Украине уже несколько лет происходит дебилизм и идиотизм", поэтому MARUV нечего там делать.

При этом он также не смог удержаться и оскорбил украинцев, обозвав людей, живущих в Украине - "дебилами".

"Просто в Украине живут дебилы. Уже сколько лет там происходит (и все об этом знают) дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой. У нее же наверняка здесь есть поклонники", – сказал певец.

Напомним, что 23 февраля певица Анна Корсун поздравила мужчин с праздником в своем Инстаграм, опубликовав фотографию, на которой она позирует в одном нижнем белье и прозрачной кофте в сеточку.

Под постом певицы собралось множество недовольных комментариев, в которых украинцы напомнили MARUV о том, что такой праздник у нас в стране больше не отмечают.

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