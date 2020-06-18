В Сирии российским союзникам Асада дали понять, что в их услугах не нуждаются

Правда, продемонстрировало это не руководство страны, а простые жители, передает Диалог.ua.

Инцидент произошел в местности Эль-Маликии, где жители поселка Денра-Агьи выгнали кадровых российских офицеров, которые приехали их охранять, заявив, что те бесполезны.

По информации сирийского журналиста Ивана Хассиба, колонна российских солдат на броневиках приехала в поселок после того, как на него было совершено нападение протурецких сил. В результате атаки погиб фермер.

Россияне пообещали курдам защитить их от дальнейших нападений, однако те заявили, что предпочли бы находиться под защитой американских войск, и выгнали военных РФ.

После этого колонна российской военной техники попыталась разместиться в другом поселке в Каср-Диб, однако и там их не пожелали видеть. Местные жители перегородили дорогу и не пустили россиян в свой населенный пункт.

Ранее мы писали о том, что єто – не перове унижение российских «миротворцев» в Сирии.

В начале июня группировка войск России хотела развернуть опорный пункт в сельской местности Дерика сирийской провинции Камышлы, однако вынуждена была уйти, несолоно хлебавши.

Колонна, которая состояла из бронеавтомобилей «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К», а также грузовых Урал-4320 и КамАЗ с установленным ЗУ-23-2 и нескольких БТР-80, ехала в село, чтобы устроить опорный пункт. Россияне пытались договориться с местным населением, курдами. Однако люди не захотели видеть у себя военную базу, после чего колона вернулась вновь в Камышлы.

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