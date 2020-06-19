Российский актер Алексадр Домогаров резко отреагировал на ситуацию которая возникла вокруг Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве
Как передает Politeka.net очень эмоциональные посты артист опубликовал на своей страничке в Instagram.
Домогаров призвал прекратить травлю артиста и заявил, что не хочет играть на сцене для таких зрителей.
"Я понимаю, что навлеку на себя гнев. Но клянусь, у меня теперь нет никакого желания выходить на сцену перед вами, давать концерты", - начал обращение актер.
ДТП он назвал лакмусовой бумажкой, которая показала отношение общества.
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Домогаров подчеркнул, что Ефремова будет судить суди только суд. Он добавил, что все не без греха.
«И не нужно рассуждать о его жизни! А вы, осуждающие - не пили, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем, почему я а не он, вы не закапывали своих друзей ради себя, вы кормили всех своих детей?! И вы без лиц на аватаре, прикрываясь страшными никами - господи накажи этих существующих!!!!! Но не вы, которые делают вещи страшнее. И живете с ними. И вы смеете осуждать! Вы - которые топчетесь на крови?!», - пишет артист.
Домогаров добавил, что потерял уважение к зрителям.
«Не ходите в театр! По крайней мере - на мои спектакли. Я богема и артист, который вам и вашим чувствам отдавал силы, жизнь - я никогда не буду к вам зрители теперь чувствовать уважения», - высказался он.
В комментариях подписчики попросили кумира не быть таким категоричным. Ведь не все травят Михаила Олеговича. На что актер напомнил всем: из-за подобной травли Россия уже потеряла талантливого актера Владислава Галкина. "Народ и СМИ линчевали Влада Галкина и убили его. Толпе мало таких смертей", - резюмировал актер.
Домогаров считает, что причина такое реакции общества кроится в их зависти артистам.
«Наконец то весь яд, который копили «люди» - от зависти ( что я так не могу), от всего что им не доступно - отсюда рождается жестокость, ненависть и желание растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали и аплодировали. В пыль, в кровавое месиво, только тогда «люди» успокоятся и скажут -... Мы же за правое дело! Так ему и надо. Как его только не называли - упырь, подонок, алкашная тварь – Господи, люди остановитесь», - призвал артист.
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