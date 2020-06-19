Российский актер Алексадр Домогаров резко отреагировал на ситуацию которая возникла вокруг Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве

Как передает Politeka.net очень эмоциональные посты артист опубликовал на своей страничке в Instagram.

Домогаров призвал прекратить травлю артиста и заявил, что не хочет играть на сцене для таких зрителей.

"Я понимаю, что навлеку на себя гнев. Но клянусь, у меня теперь нет никакого желания выходить на сцену перед вами, давать концерты", - начал обращение актер.

ДТП он назвал лакмусовой бумажкой, которая показала отношение общества.

Домогаров подчеркнул, что Ефремова будет судить суди только суд. Он добавил, что все не без греха.

«И не нужно рассуждать о его жизни! А вы, осуждающие - не пили, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем, почему я а не он, вы не закапывали своих друзей ради себя, вы кормили всех своих детей?! И вы без лиц на аватаре, прикрываясь страшными никами - господи накажи этих существующих!!!!! Но не вы, которые делают вещи страшнее. И живете с ними. И вы смеете осуждать! Вы - которые топчетесь на крови?!», - пишет артист.

Домогаров добавил, что потерял уважение к зрителям.

«Не ходите в театр! По крайней мере - на мои спектакли. Я богема и артист, который вам и вашим чувствам отдавал силы, жизнь - я никогда не буду к вам зрители теперь чувствовать уважения», - высказался он.

В комментариях подписчики попросили кумира не быть таким категоричным. Ведь не все травят Михаила Олеговича. На что актер напомнил всем: из-за подобной травли Россия уже потеряла талантливого актера Владислава Галкина. "Народ и СМИ линчевали Влада Галкина и убили его. Толпе мало таких смертей", - резюмировал актер.

Домогаров считает, что причина такое реакции общества кроится в их зависти артистам.

«Наконец то весь яд, который копили «люди» - от зависти ( что я так не могу), от всего что им не доступно - отсюда рождается жестокость, ненависть и желание растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали и аплодировали. В пыль, в кровавое месиво, только тогда «люди» успокоятся и скажут -... Мы же за правое дело! Так ему и надо. Как его только не называли - упырь, подонок, алкашная тварь – Господи, люди остановитесь», - призвал артист.

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