После того, как суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест, многие артисты начали высказываться в его защиту, а юристы прогнозируют, какой может быть приговор

В частности, с требованиями не сажать участника смертельной аварии в тюрьму высказалась известная певица Любовь Успенская. Она утверждает, что его нужно срочно отправить на лечение от алкогольной зависимости.

Успенская считает, что мера пресечения для Ефремова слишком строга, так как он неравнодушный и чуткий человек, который нуждается в хорошей поддержке.

"Я соберу всех людей, мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера", - заявила Любовь Успенская.

В свою очередь адвокат Андрей Князев утверждает, что пристрастие к алкоголю актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, не может быть оправданием в суде.

«То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или еще какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьешь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое плохо», — пояснил юрист.

Он считает, что актер может получить от пяти до семи лет тюрьмы. Более того, он уверен, что наказание не может быть условным.

Как известно, Ефремов на своем внедорожнике протаранил машину курьера. Сам актер не пострадал, а вот водитель другого авто попал в реанимацию, откуда уже не выбрался живым.

56-летний Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии. На камерах наблюдения видно, как актер на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу и врезался на полном ходу в грузовик.

В результате МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В связи со смертью пострадавшего актеру теперь грозит до 12 лет тюрьмы. Находясь дома он вызвал «скорую» из частной клиники, а затем потребовал скорую психиатрическую помощь.

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