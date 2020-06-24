У Российской Федерации нет территориальных претензий к странам, которые ранее были в СССР

Об этом заявил Дмитрий Песков, пытаясь как-то оправдать недавнее заявление Владимира Путина, пишет ТАСС.

Как известно, на канале "Россия 1" вышел пропагандистский фильм с участием Владимира Путина, в котором он заявил, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была прописана в союзном договоре.

Эти слова попытался объяснить его личный пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, Путин имел в виду ошибки в Конституции, а не "подарки".

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям... Он (Путин) говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Президент ничего не говорил о том, остались ли, не остались ли [у РФ территориальные претензии к бывшим республикам СССР]. Он говорил именно о просчетах в конституции, предыдущих", - бросился Песков оправдывать Путина.

Но личный пресс-секретарь Путина не захотел конкретизировать, о подарках каким странам говорил глава Кремля: "Я оставляю это без комментариев".

Он также добавил, что Владимир Путин на сегодняшнем "военном параде" в Москве не будет поднимать территориальные вопросы с главами стран СНГ.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин анонсировал визит президента Украины в Москву.

Отвечая на вопрос, возможно ли появление президента Украины в Кремле, кто бы это ни был, глава РФ ответил предельно ясно:

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем».

Когда была затронута тема украинско-российских отношений, российский президент предпочел обойти стороной все, что касается оккупации Крыма, а также войну на Донбассе, где украинские защитники противостоят российским военным. То, что сейчас происходит между двумя странами, Путин назвал «разногласием» РФ с властями Украины, в который раз озвучив мантру о том, что украинцы – «братский народ».

Напомним, в сети показали настоящее отношение россиян к Путину.

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