У Российской Федерации нет территориальных претензий к странам, которые ранее были в СССР
Об этом заявил Дмитрий Песков, пытаясь как-то оправдать недавнее заявление Владимира Путина, пишет ТАСС.
Как известно, на канале "Россия 1" вышел пропагандистский фильм с участием Владимира Путина, в котором он заявил, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была прописана в союзном договоре.
Эти слова попытался объяснить его личный пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно..."
Отдохнувший Балан напомнил о себе жарким фото в новом имидже: "Кароль счастье упускает"
Последние данные о больной раком Заворотнюк ошеломляют: "Скоро увидите в кино"
Украинка с 13-м размером еле втиснула необъятную красоту в кожаный купальник: "Вот это да!"
По его словам, Путин имел в виду ошибки в Конституции, а не "подарки".
"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям... Он (Путин) говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Президент ничего не говорил о том, остались ли, не остались ли [у РФ территориальные претензии к бывшим республикам СССР]. Он говорил именно о просчетах в конституции, предыдущих", - бросился Песков оправдывать Путина.
Но личный пресс-секретарь Путина не захотел конкретизировать, о подарках каким странам говорил глава Кремля: "Я оставляю это без комментариев".
Он также добавил, что Владимир Путин на сегодняшнем "военном параде" в Москве не будет поднимать территориальные вопросы с главами стран СНГ.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин анонсировал визит президента Украины в Москву.
Отвечая на вопрос, возможно ли появление президента Украины в Кремле, кто бы это ни был, глава РФ ответил предельно ясно:
«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем».
Когда была затронута тема украинско-российских отношений, российский президент предпочел обойти стороной все, что касается оккупации Крыма, а также войну на Донбассе, где украинские защитники противостоят российским военным. То, что сейчас происходит между двумя странами, Путин назвал «разногласием» РФ с властями Украины, в который раз озвучив мантру о том, что украинцы – «братский народ».
Напомним, в сети показали настоящее отношение россиян к Путину.
Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.
Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото.