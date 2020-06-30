Россия и Турция несут ответственность за ситуацию в Ливии, где продолжается гражданская война

Громкое заявление сделал лидер Франции Эммануэль Макрон, пишет Голос Америки.

Так, президент Франции назвал вмешательство Турции в дела Ливии "преступным". Как известно, Анкара предоставила авиаподдержку и оружие признанному правительству в Триполи, которое воюет с армией главы пророссийской Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Макрон также заявил, что для усиления беспорядков в охваченной гражданской войной Ливии "Турция массово импортирует джихадистов из Сирии".

Что же касается России, то лидер Франции раскритиковал участие наемников российской ЧВК "Вагнер" в гражданской войне в Ливии.

"На плечах России и Турции в этом случае (в Ливии) - большая ответственность", - заявил Макрон на пресс-конференции в Германии.

Что касается Владимира Путина, то он во время обсуждения этого вопроса делал упор на то, что речь идет "не о России, а о частном военном формировании".

"Я сказал ему, что я очень четко осуждаю действия, предпринимаемые "группой Вагнера" ... он играет на этом двойственном отношении", - добавил французский лидер.

Добавим, что по данным ООН, по состоянию на май 2020 года Российская Федерация разместила в Ливии более 1200 наемников "Вагнера".

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«Смешной фейк разгоняется сейчас в сети - якобы в боях в южном Триполи участвовали украинские наёмники в составе ЧВК «Вагнер». Смешной потому, что в качестве доказательств представлены такие вот фото», - говорилось в подписи к снимкам.

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