Россия и Турция несут ответственность за ситуацию в Ливии, где продолжается гражданская война
Громкое заявление сделал лидер Франции Эммануэль Макрон, пишет Голос Америки.
Так, президент Франции назвал вмешательство Турции в дела Ливии "преступным". Как известно, Анкара предоставила авиаподдержку и оружие признанному правительству в Триполи, которое воюет с армией главы пророссийской Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Макрон также заявил, что для усиления беспорядков в охваченной гражданской войной Ливии "Турция массово импортирует джихадистов из Сирии".
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Что же касается России, то лидер Франции раскритиковал участие наемников российской ЧВК "Вагнер" в гражданской войне в Ливии.
"На плечах России и Турции в этом случае (в Ливии) - большая ответственность", - заявил Макрон на пресс-конференции в Германии.
Что касается Владимира Путина, то он во время обсуждения этого вопроса делал упор на то, что речь идет "не о России, а о частном военном формировании".
"Я сказал ему, что я очень четко осуждаю действия, предпринимаемые "группой Вагнера" ... он играет на этом двойственном отношении", - добавил французский лидер.
Добавим, что по данным ООН, по состоянию на май 2020 года Российская Федерация разместила в Ливии более 1200 наемников "Вагнера".
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