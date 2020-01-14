Президент РФ Владимир Путин решил не останавливаться лишь на Украине, а побороться за "очередной приз" в чужой стране

Появились доказательства, что на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников, о чем сообщил президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос объяснил в интервью Обозревателю, что Российская Федерация отправила туда войска, ведь пожелала новый "приз", который может ей дать Ливия. Весь конфликт вокруг Ливии происходит из-за нефти, которую желают заполучить и в Турции, и в РФ.

В то же самое время, эксперт утверждает, что прекращение или же наоборот возобновление боевых действия не нужно рассматривать, как какой-то важный этап в развитии сложной ситуации.

"В таких конфликтах возобновление боевых действий происходит регулярно. Ситуация находится в развитии, конфликт носит системный характер", – подчеркнул он.

Он также обратил внимание на важный вопрос, который всех волнует, ведь речь идет о ресурсах и как они будут распределены между враждующими сторонами. Поэтому сейчас весь мир следит за тем, кто же первым предложит мирное соглашение и станет реальным посредником между враждующими сторонами.