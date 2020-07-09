Так вот в кого пошел Николай Лукашенко

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай многими рассматривается, как его вероятный приемник

К 15-летнему юноше, который повсюду сопровождает своего высокопоставленного отца, сейчас приковано повышенное внимание СМИ. Но вот о его матери долгие годы не было ничего известно.

Имя Колиной мамы держится в строжайшей тайне, однако журналисты уверены, что ей является Ирина Абельская, пишет "Стархит".

В середине 90-х годов женщина была личным врачом Лукашенко. И как утверждают инсайдеры, рабочие отношения у них очень быстро вышли на другой уровень. А в 2004 году на свет появился их сын.

При этом официально Александр Лукашенко с 1975 года состоит в браке с Галиной Желнерович, но, по слухам, не живет с ней с начала 90-х. От этого союза у президента Беларуси есть двое сыновей Виктор и Дмитрий.

Сам Лукашенко также не распространяется о матери младшего сына. Только однажды в интервью он упомянул, что она по профессии врач.

Также у Ирины Абельской есть старший сын Дмитрий от первого брака. Молодой человек пошел по стопам мамы и стал медиком. К слову, сейчас женщина работает в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента, где она занимает пост главного врача.

Коля Лукашенко продолжает получать среднее образование. Недавно стало известно, что он поступил в 10 класс лицея Белорусского государственного университета по профилю «Биология». Лукашенко неоднократно признавался, что очень гордится успехами младшего сына.

Стоит отметить, что Николай Лукашенко с детства посещает форумы и официальные встречи президента. Поэтому не странно, что многие пророчат ему политическую карьеру.

Кроме того, относительно будущего своего младшего сына Александр Лукашенко говорил еще в 2008 году, когда Николай впервые появился на публике в четыре года.

"Я уже сказал: младший сын будет президентом", – заявил тогда глава Беларуси.

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