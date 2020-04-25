И это в то время, когда весь мир борется с пандемией

Президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на распространение смертельного вируса, решил провести субботник

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали местные СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В то время как весь мир борется с пандемией, президент Беларуси решил озеленить Национальный парк "Припятский".

Лукашенко в компании своего сына Николая и остальных участников мероприятия высаживал сосны. Кроме того, он не разлучался со своим белым шпицом, который находился в корзине.

Как видно на кадрах, никто из присутствующих даже не озаботился одеть маски.





Отметим, что парк "Припятский" находится в Чернобыльской зоне.

Ранее президент Беларуси прокомментировал ситуацию с празднованием Пасхи в условиях карантина. Политик изначально весьма скептично относился к пандемии и возникшей вокруг нее панике. Он не отказался от своих убеждений и в день Пасхи.

В то время, как украинцев активно призывали не ходить в храмы в день Воскресения Христова, Лукашенко раскритиковал тех, кто придерживается таких правил предосторожности. К возможности заражения «уханьским» вирусом он отнесся весьма по-философски, мол, «чему быть, того не минуешь».



Стоить отметить, что на данный момент в Беларуси подтверждено 9590 случаем заражение "китайским" вирусом.

Напомним, Лукашенко сорвался и публично разнес своих критиков: "только паршивая собака не тявкает".

Как сообщала Politeka, Лукашенко не выдержал и набросился на "братскую" помощь России.

Также Politeka писала, что Лукашенко вспылил из-за «озабоченных братьев» на востоке.