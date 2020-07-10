Российский президент Владимир Путин предложил Александру Лукашенко крупный пост после объединения РФ и Беларуси

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, передает Politeka.net.

По его словам, Россия и Беларусь ведут преговоры о слиянии. Для Путина интеграция сейчас утратила свой первоочередной приоритет, однако по прежнему остается важной целью.

"Все-таки объединение – это красиво. Конституция, обнуление – это все же мелко, а объединение – это величие, мол, мы собираем нашу страну. Учебник истории", - отметил Венедиктов.

Российский журналист уверяет, что между Путиным и Лукашенко идут активные торги. Так в Кремле опасались, что президент Беларусии не приедет на парад ко Дню победы 24 июня, который был очень важен для россиян.

Алексей Венедиктов рассказал историю, которую ему подтвердили белорусские дипломаты. По его словам, в 2018 году, когда Путин и Лукашенко оказались в составе российско-белорусской делегации, лидер РФ предложил объединиться. Его белорусский коллега согласился, но поставил свое условие.

"Путин говорит: "Давай объединимся", Лукашенко отвечает, мол, у меня своя страна. Они встают уже прощаться, и тут Лукашенко берет Путина за пуговицу и говорит: "Я согласен". Путин, как мне рассказали, растерялся и говорит: "На что согласен?" – "На все согласен, Владимир Владимирович. Давайте так: вы президент, я – вице-президент, а на следующий год наоборот", - рассказал Венедиктов.

По данным главреда "Эха Москвы", Путин и его соратники в Кремле предложили Александру Лукашенко только парламентский пост. Алексей Венедиктов уверен, что решение президента Беларуси зависит только от "цены", которую определят в России.

"Тут надо же спрашивать не у Лукашенко, а смотреть, что предложат. У него товар. И он слушает внимательно: "Дайте цену!". А то председатель парламента! Что же такое? Это унижение. А Коля? Сына куда?" - высказался Алексей Венедиктов.

Напомним, одиозный Лукашенко отличился скандальным поступком на встрече с Путиным: кадры позора.

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