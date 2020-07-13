Как же так...

В оккупированном Донецке 12 июля прошел выпуск 57 "курсантов Донецкого высшего общевойскового командного училища", которые вскоре пополнят ряды "ДНР/ЛНР"

Об этом сообщил в Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Надеюсь, что каждого из этих 57 предателей и так называемых "выпускников-лейтенантов" ДонВОКУ в прицеле увидят мои побратимы", – написал офицер.

На выпуске присутствовал лидер "ДНР" Денис Пушилин и оккупант Эдуард Бассурин - во время церемонии вручения "дипломов" выпускники стали на колени перед оккупантами.

Ранее мы писали, что 94-летний ветеран Второй мировой войны отказался снять украинские награды, когда к нему пришли российские оккупанты.

Случай произошел в оккупированном Алчевске Луганской области.

Накануне 9 мая к Ивану Рикотте наведались "мэр" города Наталья Пяткова и сотрудники местных "СМИ". Последние хотели сфотографировать ветерана со всеми наградами.

Он согласился и надел все свои ордена, в том числе - и полученные в период с 1991 по 2014 годы, то есть - украинские награды.



"Журналисты" "ЛНР" попросили их снять, на что ветеран ответил категорическим отказом. Тогда с такой же просьбой к нему обратилась и Наталья Пяткова, намекнув, что отказ может стоить ветерану продуктового набора - подарка от местной "власти" к 75-летию победы над фашизмом, но ветеран не повелся на этот подкуп со стороны оккупантов.

В результате был обнародован фото с украинскими наградами, да еще и - на переднем плане.

Напомним, Зеленского предупредили о назревающей катастрофе в ВСУ: «Процветает имитация».

Как сообщала Politeka, ВСУ точным выстрелом отомстили оккупантам, кадры триумфа.

Также Politeka писала, что ВСУ ликвидировали главаря боевиков "ЛНР": месть за 49 наших воинов.