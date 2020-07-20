Протесты в Хабаровске могут охватить всю Российскую Федерацию

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук написал российский оппозиционный политик Михаил Касьянов.

По его словам, социальный взрыв в Хабаровске назревал давно, и он имеет под собой несколько причин, главная из которых, пожалуй, в том, что в Кремле потихоньку отдают землю хабаровчан китайцам.

Жители региона жалуются также на расхищение природных ресурсов и бесконтрольную вырубку лесов в огромных масштабах.

Кроме всего перечисленного, люди обижены на президента за то, что он перенес столицу Дальневосточного федерального округа во Владивосток.

Последней каплей стал арест действующего губернатора Сергея Фургала, после чего граждане вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство политикой главы РФ.

«С Хабаровска началось то, что скоро вспыхнет по всей стране: стихийное недовольство нищетой и бесправием регионов. Хабаровск показал всей стране реальный уровень доверия действующей власти. Оно утрачено полностью, так же, как и легитимность Путина», – прогнозирует оппозиционер.

Ранее мы писали, что масштабный митинг против президента Владимира Путина вспыхнул в российском городе Хабаровске

Местные жители выражают несогласие не только с арестом губернатора Сергея Фургала, но и протестуют против действующей российской власти.

В сети активно распространяется видео, на котором жители Хабаровского края рассказывают на камеру почему десятки тысяч жителей вышли на беспрецедентные по масштабу акции протеста.

"Мы не быдло!", "Мы не боимся — мы против путинского режима", "Кто-то знает, как мы живём здесь? Богатый край, а мы существуем, мы выживаем, люди все в кредитах!" и т.д., - заявляют жители.

Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.

Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.

Также Politeka писала, что Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.