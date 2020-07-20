РФ рискует потерять не только оккупированные, но и "свои" территории из-за агрессии против Украины

Как сообщает Politeka.net, об этом журналист Айдер Муждабаев рассказал в интервью Роману Цимбалюку на YouTube (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

По мнению Муждабаева, Россия не сможет навсегда забрать территории Украины, в частности, Крым и Донбасс. Поэтому украинцам нужно сразу настраивать себя на возврат незаконно захваченных районов.

"Правильно наш МИД выпустил инструкцию по терминологии: нельзя говорить аннексия, нам нужно либо говорить оккупация – временная оккупация, либо попытка аннексии. Потому что аннексия – это безвозвратно. Но безвозвратно воровать не получится ничего. Все придется вернуть", - заявил журналист во время беседы с коллегой.

Как считает Айдер Муждабаев, в захватническая политика приведет РФ к разделению, как это было после Второй мировой войны. Многие регионы могут попросту отделиться от агрессивных россиян, чтобы жить своей жизнью.

"Придется вернуть долги Второй мировой войны, когда вы забирали чужие территории. Вы часть уже отдали, я имею ввиду Латвию, Литву, Эстонию, пытаетесь зацепиться за Украину… но вы потеряете все, без последних портков останетесь и будете в Татарстан по визе ездить", - отметил Муждабаев.

Ранее мы писали, что протесты в Хабаровске могут охватить всю Российскую Федерацию.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал российский оппозиционный политик Михаил Касьянов.

По его словам, социальный взрыв в Хабаровске назревал давно, и он имеет под собой несколько причин, главная из которых, пожалуй, в том, что в Кремле потихоньку отдают землю хабаровчан китайцам.

Жители региона жалуются также на расхищение природных ресурсов и бесконтрольную вырубку лесов в огромных масштабах.

Кроме всего перечисленного, люди обижены на президента за то, что он перенес столицу Дальневосточного федерального округа во Владивосток.

Последней каплей стал арест действующего губернатора Сергея Фургала, после чего граждане вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство политикой главы РФ.

«С Хабаровска началось то, что скоро вспыхнет по всей стране: стихийное недовольство нищетой и бесправием регионов. Хабаровск показал всей стране реальный уровень доверия действующей власти. Оно утрачено полностью, так же, как и легитимность Путина», – прогнозирует оппозиционер.

Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.

Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.

Также Politeka писала, что Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.