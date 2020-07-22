Протестующие в Хабаровске потребовали отставки Владимира Путина



Об этом сообщает "Диалог" и публикует кадры с акции протеста.



Участники акции протеста считают, что Путин не исполняет должным образом обязанности главы государства. По словам одного из выступавших, Путину все равно, о чем думает народ России



"Он не реагирует на народ, его выбравший, а отстаивает интересы группы олигархов. Но не народа, который якобы его выбрал большинством голосов, в чем у меня уже есть большие сомнения. Это значит, что Путин утратил доверие народа и должен быть отстранен народом от занимаемой должности", - заявил один из выступающих.

Более того, Владимиру Путину озвучили дедлайн, согласно которому, он должен уйти с должности до первого сентября 2020 года.

Напомним, массовые протесты охватывают все больше городов России после скандала в Хабаровском крае. Тысячи человек устроили несанкционированные митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Накануне жители Хабаровска вышли на улицы, выступив против ареста главы Хабаровского края, которого обвиняют в организации убийств. Вскоре протесты вспыхнули также во Владивостоке и Комсомольсвке-на-Амуре. Так во Владивостоке (Приморский край) активисты развернули плакаты, выкрикивают лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона: "Я, мы, Дальний Восток", "Хабаровск, мы с тобой", "Нет издевательству над народом".

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