Кресло под президентом РФ Владимиром Путиным продолжает шататься

Об этом пишет издание Медуза.

Сообщается, что в Хабаровске возобновились массовые акции протеста в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Помимо этого, местные жители требуют, чтобы Владимир Путин ушел в отставку.

Сегодняшняя акция протеста стала крупнейшей, затмив предыдущие митинги в поддержку экс-чиновника. Местные жители скандируют следующие лозунги: "Свободу", "Пока мы едины – мы непобедимы", "Это наш край", а также "Долой царя", "Россия, просыпайся" и "Путина в отставку".

По информации журналистов, в митинге принимают участие несколько десятков тысяч человек, что примерно на треть больше, чем во время предыдущих субботних акций, 18 и 11 июля, которые были названы самыми массовыми в истории Хабаровска.

Есть информация, что на сегодняшний митинг пришло около 20 тысяч человек, хотя местные власти уверяют, что на протест вышло чуть больше 6 тысяч.

Стоит отметить, что акции протеста в поддержку Фургала проходили также во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре. СМИ также сообщают, что во Владивостоке задержали несколько человек за участие в несанкционированном митинге.

Ранее мы рассказывали, что социальный взрыв в Хабаровске назревал давно, и он имеет под собой несколько причин, главная из которых, пожалуй, в том, что в Кремле потихоньку отдают землю хабаровчан китайцам.

Жители региона жалуются также на расхищение природных ресурсов и бесконтрольную вырубку лесов в огромных масштабах.

Кроме всего перечисленного, люди обижены на президента за то, что он перенес столицу Дальневосточного федерального округа во Владивосток.

Последней каплей стал арест действующего губернатора Сергея Фургала, после чего граждане вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство политикой главы РФ.

Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.

Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.

Также Politeka писала, что Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.