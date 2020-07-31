События в Беларуси могут пойти по крымскому сценарию

Об этом в своем блоге на Обозревателе заявляет известный российский социолог Игорь Эйдман, информирует Politeka.

По его словам, на данный момент Кремль специально сливает журналистам информацию о том, что боевики, задержанные в Беларуси, всего навсего "транзитные пассажиры", которые летели через Африку в Беларусь.

Владимир Путин, считает Эйдман, планирует воспользоваться президентскими выборам в Беларуси для подготовки аншлюса этой страны. Причем, события в Беларуси могут развиваться по "накатанному" крцмскому сценарию.

"Для этого и нужны зелёные человечки", – считает эксперт.

В свою очередь, Лукашенко всеми силами хочет избавиться от "крыши Кремля", которую ему навязывает Путин.

"Однако он в ловушке. Ему без помощи России не удастся сохранить власть. А эта помощь может быть оказана лишь на условиях согласия на аншлюс. Как бы Лука не пыжился, именно он - самая реальная угроза независимости страны. Если он окажется перед выбором – отдать власть оппозиции и отправиться на нары или стать путинским чиновником - очевидно, выберет второе", – предупреждает Игорь Эйдман.

В связи с вышеизложенным, социолог дает дельный совет белорусской оппозиции, как воспользоваться сложившейся ситуацией и предупреждает о главной опасности.

"Перед белорусской оппозиции стоит сложная задача - суметь использовать междиктаторские разборки, чтобы устранить Лукашенко, при этом не попавшись в лапы Путину", – подытожил Игорь Эйдман.

Politeka писала, что Александр Лукашенко и подумать раньше не мог, что белорусы выйдут протестовать против него. Такое мнение озвучил журналист и публицист Виталий Порников.

Однако, считает автор, такое пришло в голову президенту РФ Владимиру Путину, этим и объясняется наличие вагнеровцев в Минске.

"Путин хочет повязать Лукашенко кровью - как хотел в 2014 году повязать кровью Януковича", – убежден Портников, подкремляя свои слова тем, что в свое время Киев тоже был напонен советчиками и агентами из России.

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