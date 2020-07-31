30 июля на юго-западе Москвы снег усыпал землю

Как передает Politeka.net, люди удивлены нетипичной для лета погодой. Зато метеорологи не видят в этом ничего аномального, сообщают "Известия".

"Московский регион сейчас находится под влиянием тыловой части циклона. В этом явлении нет ничего необычного, оно бывает ежегодно", – отметили в Гидрометцентре.

Снег зафиксировали в столичном районе Зюзино, расположенном на юго-западе города.

Ранее мы писали, что на Украину обрушилась очередная аномалия – наступила зима посреди лета

В Яремче на Западной Украине выпал сильный град, больше напоминающий снег. Об этом стало известно из соцсетей украинцев, которые в данный момент находятся в регионе.

Так, одни из жителей Яремче наткнулись на настоящие сугробы, когда вернулись домой. Женщина на видео стала загребать руками снег, показывая его на камеру.

«В Яремче наступила "зима" посреди лета. Буквально за несколько минут градом засыпало так, что все вокруг стало белым, как в снегу, а на подворьях образовались немалые сугробы. Местные говорят, что градом посбивало даже птиц», - отмечается в сообщении.

Еще одни пользователи сети отметили, что аномалия наблюдалась именно в Яремче. А вот в Буковели ничего такого не было.

«Буковель - солнце, Яремче солнце, а на выезде хоть лыжный сезон открывай», - пишут люди.

Напомним, что Днепр кишит медузами, аномалия разгадана: "Когда жалят - впрыскивают...".

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