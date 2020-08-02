Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко снятся с выборов

Таким образом политик отреагировал на происходящее в стране.

По словам Жириновского, Лукашенко пора провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру.

"Власть – это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», – заявил Жириновский.

"Самый лучший вариант", по его словам, возвращение Белоруссии "к родным берегам" по примеру Крыма.

Напомним, в Беларуси заявили о задержании 32 боевиков под Минском.

Позже появилась информация, что в Беларусь завезли более 200 боевиков из России.

Как передают белорусские СМИ, в местных правоохранительных органах рассказали, что ими была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков. Они приехали в Беларусь с целью дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Отметим, что политолог Андрей Пионтковский считает, что целью боевиков российской ЧВК «Вагнер» был Александр Лукашенко.

Политолог убежден, что российское руководство поставило задачу наемникам ликвидировать лидера Республики Беларусь, так как он упорно сопротивляется поглощению Беларуси Россией.

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