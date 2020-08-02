​В Санкт-петербурге и Москве россияне поддержали протесты в Хабаровске



Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети.

Напомним, что люди в российском городе Хабаровске уже третью неделю продолжают выступать против ареста популярного среди местных жителей губернатора Сергея Фургала и власти Владимира Путина.

Последний раз россиян даже не испугала скверная погода. Тысячи людей шли улицами города, скандируя: "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!"

Очевидцы из Санкт-Петербурга публикуют видео, на котором видно, что жители культурной столицы РФ также поддерживают требование хабаровчан.

🇷🇺В Петербурге на акции солидарности с протестующими в Хабаровске pic.twitter.com/DsAFW1BSaB — Рустем Адагамов (@adagamov) August 1, 2020

А вот в Новопушкинском сквере Москвы, полицейские и вовсе начали применять силу к протестующим.

В Новопушкинском сквере, где народ собрался в поддержку Хабаровска, мусора винтят людей



Видео via https://t.co/BH6VSLHm1i pic.twitter.com/kYtaWiRRtp — Рустем Адагамов (@adagamov) August 1, 2020

Также мы сообщали, что власти РФ начали применять в Хабаровске испытанные методы подавления бунта.

Об этом сообщил российский политик и журналист Дмитрий Гудков.

Так, к примеру, за участие в митингах оштрафованы Артем Мозгов и депутат облдумы от КПРФ Сергей Ильин.

Члена Открытки Дениса Ибрагимова закрыли в гостинице на "карантин", а на других представителей Открытки и штабов Наумова, Навального и Низовцева совершены нападения.

Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.

Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.

Также Politeka писала, что Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.