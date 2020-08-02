В Санкт-петербурге и Москве россияне поддержали протесты в Хабаровске
Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети.
Напомним, что люди в российском городе Хабаровске уже третью неделю продолжают выступать против ареста популярного среди местных жителей губернатора Сергея Фургала и власти Владимира Путина.
Последний раз россиян даже не испугала скверная погода. Тысячи людей шли улицами города, скандируя: "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!"
Очевидцы из Санкт-Петербурга публикуют видео, на котором видно, что жители культурной столицы РФ также поддерживают требование хабаровчан.
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А вот в Новопушкинском сквере Москвы, полицейские и вовсе начали применять силу к протестующим.
Также мы сообщали, что власти РФ начали применять в Хабаровске испытанные методы подавления бунта.
Об этом сообщил российский политик и журналист Дмитрий Гудков.
Так, к примеру, за участие в митингах оштрафованы Артем Мозгов и депутат облдумы от КПРФ Сергей Ильин.
Члена Открытки Дениса Ибрагимова закрыли в гостинице на "карантин", а на других представителей Открытки и штабов Наумова, Навального и Низовцева совершены нападения.
Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.
Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.
Также Politeka писала, что Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.