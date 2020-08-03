Великобритания и США указали на опасность

​Великобритания и США заявили, что страна-агрессор Россия применила в космосе спутниковое оружие

По данным США и Великобритании, Россия недавно применила в космосе свое новое оружие, то есть спецоперация России в разгаре. Представители этих стран обеспокоены, что Москва получила возможность уничтожать спутники на орбите нашей планеты.

Об испытании нового оружия сообщили журналисты издания ВВС.

США ранее выражали обеспокоенность по поводу новой активности российских спутников. А Лондон впервые обвинил Россию в испытаниях в космосе. Правительство Великобритании даже отметило, что «сильно недооценило» угрозу, которую представляет Россия для всего мира.

В частности, стало известно, что спутник России - «Космос 2543» выпустил снаряд, который представитель Космического командования США назвал свидетельством системы вооружения.

Нет ничего необычного в том, что спутники выпускают другие более мелкие спутники. Но в данном случае выпущенный объект двигался очень быстро – значительно быстрее родительского спутника. Это нетипично для спутника инспектора.

Подобная ситуация фиксировалась и ранее, когда в 2017 году российский спутник «Космос 2521» запустил объект на высокой скорости.

После этого помощник госсекретаря США Кристофер Форд обвинил Москву в лицемерии.

"Москва пытается ограничить возможности США, хотя сама явно не намерена останавливать собственную космическую программу", - заявил он, добавив, что США готовит ответ.

В свою очередь, глава космического управления Великобритании Харви Смит, со своей стороны, отметил, что он также обеспокоен последними испытаниями российских спутников, которые имеют "характеристики оружия".

"Подобные действия угрожают мирному освоению космоса", - заявил военный. Он уточнил, что такие действия способствуют загрязнению орбиты мусором, что в дальнейшем будет иметь серьезные последствия для всей планеты.



Напомним, армия РФ привела в боевую готовность войска в Крыму и привезла оружие.

Как сообщила Politeka, Путин разрешил применить России ядерное оружие и издал указ.

Также Politeka писала, что боевики Путина применили на Донбассе новое оружие.