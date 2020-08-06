В Минск срочно стягивают войска, однако официального сообщения об этом нет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Replyua.net.

Как известно, в последние несколько недель на территории Беларуси осложнилась и без того непростая ситуация. После того, как между Россией и Минском начались определенные конфликты, прошел уже не один месяц. Все начиналось с цен на "голубое топливо" и со слухов о возможной аннексии Россией Республики Беларусь. Впоследствии стало известно, что под столицей Беларуси были задержаны десятки боевиков частной военной кампании "Вагнера".

Теперь на телеграмм-канале WarGonzo, который ссылается на "Дилетант", появилось сообщение о том, что в Минске активизировались силовики. В город начали стягивать большое количество военных, и скорее всего это связано с предстоящими президентскими выборами или напряженной обстановкой со страной-агрессором. Никакой официальной информации об этом в Беларуси пока не предоставляют.

"Срочно! В Минск стягивают войска. Об этом сообщает @the_diletant - пока что без ссылок на источники. Если информация подтвердится, тогда становится понятным, для чего по стране объявили мобилизацию. Пока часть армии будет задействована в пресечении беспорядков, необходимо, что называется, "прикрыть тылы", и это белорусские власти планируют сделать с помощью резервистов", - говорится в сообщении.

Также есть информация, что численный состав взысканных в Минск войск насчитывает около 20 тысяч военнослужащих, которые будут жить в палаточном лагере.

Как известно, 9 августа в Беларуси пройдут выборы президента. Накануне под Минском были задержаны российские боевики, которые, как утверждают власти, приехали в Беларусь для дестабилизации обстановки в стране. В России тем временем эту информацию отрицают, утверждая, что боевики "ЧВК Вагнера" прибыли в Беларусь, чтобы в последующем отправиться в другие страны. На фоне этого Лукашенко призвал россиян "перестать врать".

Напомним, Медведев пригрозил Беларуси после задержания российских боевиков: "разберемся с этими...".

Ранее Politeka сообщала, что в Беларуси появился шанс на успех: "если удастся скинуть Лукашенко и отбиться от Путина...".

Также Politeka писала, что Лукашенко умыл Путина с его вагнерівцями в Беларуси: "разыгрывают солсберецьких...".