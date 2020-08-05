Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал россиян "перестать врать", так как боевики "ЧВК Вагнера" во всем признались

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на СМИ Беларуси.

Так, в своем послании накануне выборов президента Лукашенко подчеркнул, что боевики "ЧВК Вагнера", которых задержали в Беларуси, во всем признались: их направили именно в Беларусь и приказали ждать будущих указаний.

"Я с удивлением наблюдаю какую-то дискуссию отдельных наших особенно "свядомых" интернет-каналов по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. Каких только там нет выводов... Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот: это очень опасный и сильный сигнал", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что вся информация о Стамбуле, Венесуэле, Африке и Ливии является ложью.

"Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, - это легенда, - подчеркнул Лукашенко.

Он удивился, зачем было бы лететь в Африку через Северный полюс, ведь это можно легко сделать из Новороссийска или Крыма.

"Не слушайте этой лжи. Эта ложь никому не нужна... Поэтому прекратите врать и месить всякую всячину в средствах массовой информации. Вы же уже опозорились: сначала Стамбул, потом нет – не Стамбул, Венесуэла! Вчера уже позвонили: "Нет, уже не Венесуэла, сами пока не знаем, куда якобы должны были лететь боевики - ред.)", - рассказал Лукашенко.

Как извсетно, ранее в санатории под Минском задержали более трех десятков боевиков. Выяснилось, что они приехали из РФ для дестабилизации обстановки накануне выборов президента. Часть "вагнеровцев" ранее воевали на Донбассе на стороне боевиков "ДНР" и "ЛНР". Их анкеты с личными данными были обнаружены в базе "Чистилище" на сайте "Миротворец". Вскоре президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Александром Лукашенко и отметил, что надеется на передачу Украине боевиков, участвовавших в вооруженном конфликте на Донбассе.

Напомним, Лукашенко намекнул на провал плана Путина по Украине: "Москва сама толкает...".

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