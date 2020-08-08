В Хабаровске тысячи людей вышли на митинги против российского президента Владимира Путина, а также в знак солидарности с белорусами

Об этом сообщает ряд российских СМИ, а также местные журналисты в соцсетях. Известно, что в субботу, 8 августа, на улице в Хабаровске вышло около 30 тысяч человек, хотя местные власти уверяют, что протестующих не более 2,8 тысяч.

Это уже не первый митинг в городе. Жители региона выступают против преследования бывшего главы края Сергея Фургала. Они требуют провести открытый суд по делу чиновника в Хабаровске, а не в Москве.

Как сообщила журналистка Елена Рыковцева у себя в Facebook, сегодня в Хабаровске началась настоящая революция.

«Лозунги от «Долой царя!» до «Вся власть советам». Кричалки: «Хабаровск, выходи!» «Путина в отставку!» «Россия, выходи!». Упорный народ. Отдельный народ. Особенный. Пока не очень понятно, слышит ли их Россия», - отметила журналистка.

Стоит отметить, что 8 августа к лозунгам о Фургале также добавились лозунги в знак солидарности с Беларусью, которую штормит накануне выборов президента.

«У нас общие цели – борьба с диктаторскими режимами», - заявил один из протестующих, который нес в руках флаг Беларуси.

Напомним, что россияне требуют у Путина уйти подобру-поздорову: "Ни оружие, ни патриотизм не помог".

А еще Politeka писала, что Хабаровск оказался реальной угрозой для Кремля, Путину не оставили шансов: "опасно подавлять".

Также Politeka сообщала, что «Хабаровский край перейдёт в другое государство»: Кремлю сделали предупреждение.