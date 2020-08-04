Російський президент Володимир Путін перестав бути беззаперечним лідером для громадян РФ, а невдоволення ним зростає, як сніговий ком

Що чекає на ВВП, і яким він увійде в історію, поміркував у своєму блозі для «Антикора» відомий російський політолог й історик Андрій Зубков.

Він зазначив, що народ почав зневажати Путіна, незважаючи ні на його патріотизм, ні на брязкання гіперзвуковою зброєю. Детонатором для народного невдоволення народу, який у більшості своїй, живе за межею бідності в «наддержаві», став арешт губернатора Сергія Фургала нібито за вбивство.

Десятки тисяч жителів Хабаровська вийшли на мітинги, до яких пізніше підключився Владивосток. Незважаючи на те, що людям кажуть, що чиновник замішаний у вбивстві, вони готові знову і знову виходити за нього на вулиці. І це – тільки початок.

Почуття, яке зараз відчуває Путін до Фургала, – заздрість. Сибіряки, на підтримку яких він так розраховував, спочатку «прокотили» його з референдумом, висловившись проти обнулення, а тепер демонструють беззастережну любов до губернатора, підозрюваного в скоєнні тяжкого злочину.

«Як тяжко, коли з'їдає заздрість. А тобі вже під сімдесят. І змінити нічого не можна. І тільки зростатимуть і ширитимуться улюлюкання і свист. А могло бути інакше. Як у цього, що зараз під слідством, йі ім'я якого раптом дізнався весь світ — «Я-ми Сергій Фургал».

Зубков зазначає, що російський президент розуміє: силою народ любити не змусиш, а щоб оплатити цю любов, потрібно дуже багато грошей, які він дбайливо, з допомогою друзів, сховав по всьому світу. Але навіть за гроші десятки тисяч людей не вийдуть на вулиці скандувати ім'я Путтина.

Однак у нього залишився останній шанс домогтися поваги до себе у нащадків.

«Всього два слова. І Путін їх чув на самому початку свого довгого шляху і почав свій шлях завдяки цим словам якихось двадцять років тому: «Я йду…» Ці слова можуть стати перемогою над неправедним минулим, перемогою над заздрістю, що роз'їдає печінку. Можуть стати найголовнішою перемогою — перемогою над собою», – резюмував політолог.

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