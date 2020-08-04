Незважаючи на всі надії Москви, протести в Хабаровську не вщухають вже кілька тижнів

Навпаки, все більше людей відкрито висловлюють невдоволення з приводу політики Путіна. Якщо в Кремлі і далі нічого не робитимуть, чекаючи, що все само собою вирішиться, це призведе до незворотних наслідків.

Таку думку в інтерв'ю «Собеседнику» озвучив відомий російський економіст Михайло Делягін.

Він не виключає, що Хабаровський край в результаті може перейти до складу іншої держави, а географія конфлікту розшириться на інші регіони. Так, на протести проти затримання губернатора Сергія Фургала, якого звинувачують у вбивстві, виходять жителі не тільки Хабаровська і сусідніх міст, але навіть Москви і Петербурга.

Якщо російська влада і далі ігноруватиме протест, вона повинна бути готова до дуже неприємних наслідків. Так, Делягін порівняв Хабаровськ із Кримом і не виключив, що регіон може відокремитися.

«Досить байдуже ставлення влади до подій у Хабаровську пояснюється тим, що в Москві думають: "погаласують і заспокояться". Але в певний момент Хабаровський край може взяти і перейти в іншу державу. Крим перейшов до складу Росії. Що сталося після цього з Україною? Її звичному розумінні просто не стало», – підкреслив він.

Аналогічні перестороги все голосніше звучать в російському навколополітичному середовищі. Ряд експертів і політологів навіть не виключають, що на карті Росії може з'явитися «Хабаровська республіка».

«Насправді в цих протестах народжується справжня республіка — тобто процес вироблення самими громадянами правил спільного життя. І розчарування можна подолати, якщо не зупиняти цей процес навіть після протесту, нехай навіть безуспішного», – пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, протест у Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.

Як повідомляла Politeka, бунт у РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.

Також Politeka писала, що Путіна понесло після масштабного "Майдану" в РФ.