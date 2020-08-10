В Інтернеті показали відео, як в одному з дворів Мінська силовики б'ють хлопця і дівчину

При цьому наголошується, що хлопець з дівчиною просто сиділи на лавці.

"Силовики б'ють людей, кричачи "вдома сидіти треба було" і "хотіли змін?",- йдеться в повідомленні.

NEXTA публикует видео, на котором силовики избивают людей, крича «Дома сидеть надо было» и «Хотели перемен?»



Телеграм-канал утверждает, что парень с девушкой на видео просто сидели на скамейке pic.twitter.com/NQyoATCxVv — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 9, 2020

Також повідомляється, що проблеми з інтернетом у різних провайдерів спостерігаються по всій Білорусі вже другу добу.

У Мінську в різних частинах міста перебої з мобільним інтернетом почалися в неділю близько 8 години ранку. Проблеми спостерігаються у клієнтів компаній А1, МТС і Life.

Весь день неділі мобільний інтернет працював нестабільно, а до вечора повністю відключився. Деякі точки доступу wi-fi продовжують функціонувати, але через них працюють тільки месенджери, доступ до поштових сервісів і сайтів блокується, як і передача медіафайлів.

При цьому через відсутність Інтернету також ускладнена робота онлайн-сервісів таксі.

Є проблеми і в регіонах. За повідомленнями читачів Sputnik, погано ловить інтернет всіх мобільних операторів місцями по Мінській області. Є скарги на якість з'єднання в обласних центрах-Вітебську, Гродно, Гомелі та Бресті.

Є труднощі з дротовим з'єднанням. Про це повідомляють клієнти компанії "Белтелеком".

При цьому наголошується, що додзвонитися в службу підтримки дуже складно.

Білоруси також повідомляють про те, що погано працюють месенджери Viber, Telegram і Skype в незалежності від того, з мобільного або проводового інтернету намагаєшся в них зайти. Також є перебої з роботою YouTube.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі спалахнули в неділю, 9 серпня. Після закриття виборчих дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, на президентських виборах Олександр Лукашенко набирає 79,7%. Однак за даними незалежного опитування, Тихановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

В ході протестів силовики застосовують грубу силу і спецзасоби до мітингувальників. Багато постраждалих.

Зазначимо, ЗМІ повідомили, що Світлана Тихановська та її соратники готові до діалогу з чинною владою Білорусі щодо масових протестів у країні.

Про це повідомила координатор Штабу Тихановської Марія Колеснікова

"Ми готові цьому посприяти. Якщо буде можливість діалогу, ми готові вступити в діалог і намагатися запобігти насильству", - сказала Колеснікова.

Нагадавши, перші результати виборів у Білорусі « " явка перевищила 100%", подробиці скандального голосування.

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