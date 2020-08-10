Андрей Скороход, звезда КВН, резко высказался в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко после выборов и протестов в стране

В частности, знаменитость подчеркнул, что выборы в Беларуси, которые состоялись вчера, это не что иное, как плевок в сторону белорусов. Кроме этого, Скороход назвал президента Беларуси «преступником», который напоминает «деревенского алкаша».

Такое заявление прозвучало от звезды КВН на его странице в сети Instagram.

«Озвучить 79% – это не просто обмануть. Обмануть – это сказать 15%. А сказать 79% – это как взять и плюнуть каждому белорусу в лицо. Но я не удивлен совсем. А теперь попробуй выйди в люди, победитель, тебя разорвут как Каддафи!», - высказался Скороход, пригрозив Александру Лукашенко.

После этого, звезда КВН, отметил, что Лукашенко ничего хорошо для своей страны не сделал. Кроме этого, по словам Скороход, глава Беларуси известен своими глупыми преступлениями, которые даже не сумел грамотно скрыть.

«Ноль! Ни одного успеха в жизни. ни одного прибыльного проекта. И в хоккей тебе даже не поддаются. Ты даже преступник хр*новый – все твои преступления раскрыты по горячим следам, за полчаса, как преступления деревенского алкаша, крадущего колбасу в сельпо!», - писал Скороход.

Напомним, Портников раскрыл, какая судьба ждет Беларусь без Лукашенко.

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.