В ночь с 11 на 12 августа жестокость силовиков и военных, разгоняющих протест мирных жителей в Беларуси, превзошла даже то, что происходило в предыдущие дни
Силовики еще при свете дня начали атаковать сигналящие машины. Они сбивали дубинками зеркала, водителей вытаскивали из салона и избивали толпой. Транспортные средства угоняли.
Есть несколько сообщений о нападениях на байкеров. Так, в Уручье, по сообщениям очевидцев к голове байкера приставили пистолет и жестоко избили.
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В эту ночь повсюду гремели мощные взрывы.
«Сегодня фашисты, особенно из внутренних войск (да-да, в основном людей расстреливают именно они) и ОМОНа, проявили всю свою звериную сущность. Ублюдкам дали полный карт-бланш на погромы и создание беспорядков в городе», - пишут в Сети.
В Сети появилось видео, на котором омоновцы поймали прячущихся в кустах молодых людей, посадили их на остановку и расстреляли резиновыми пулями.
Из Жлобина и Слуцка поступили сообщения о том, что омоновцы задерживали граждан, вышедших из магазинов, и ловили по дворам детей.
Появилась масса сообщений о нападениях на журналистов.
В Каменной Горке двое силовиков на улице избили 15-летнего подростка и угрожали прохожим гранатой.
Отметим, что у протестующих отбирали, похоже, не только авто.
В Сети сообщили, как в Новополоцке ОМОНовец из засады кричал: «Теперь это наш дом! Мы останемся здесь! Хотели перемен - получайте!».
Людей массово задерживали.
В свою очередь протестующие, чтобы хоть как-то защититься строили баррикады и стреляли по силовикам фейерверками и бросали тротуарную плитку.
При этом проблемы с Интернетом и мобильной связью только усугубляются. Беларусы сообщают, что мобильный Интернет не работает вообще.
Евросоюз объявил президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально пригрозили минским властям санкциям.
Напомним, Майдан захлестнул Беларусь с новой силой, ОМОН набросился даже на журналистов: «В ход идет все…»
Как сообщала Politeka, над Беларусью нависла новая угроза: «Северная Корея в центре Европы».
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