Происходящее не укладывается в голове

В ночь с 11 на 12 августа жестокость силовиков и военных, разгоняющих протест мирных жителей в Беларуси, превзошла даже то, что происходило в предыдущие дни

Силовики еще при свете дня начали атаковать сигналящие машины. Они сбивали дубинками зеркала, водителей вытаскивали из салона и избивали толпой. Транспортные средства угоняли.

В Уручье силовики вытаскивают водителей из машин посреди проспекта и бьют, передает NEXTAhttps://t.co/cJB6xoKWzB pic.twitter.com/pQxoq2eFFo — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 11, 2020

Есть несколько сообщений о нападениях на байкеров. Так, в Уручье, по сообщениям очевидцев к голове байкера приставили пистолет и жестоко избили.

В минском Уручье силовики избили мотоциклистов, направив на них пистолеты



Видео: NEXTA pic.twitter.com/IG728x0XDf — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 11, 2020

В эту ночь повсюду гремели мощные взрывы.

Взрывы светошумовых гранат в Каменной горке. pic.twitter.com/DfJjmahjFB — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

«Сегодня фашисты, особенно из внутренних войск (да-да, в основном людей расстреливают именно они) и ОМОНа, проявили всю свою звериную сущность. Ублюдкам дали полный карт-бланш на погромы и создание беспорядков в городе», - пишут в Сети.

В Сети появилось видео, на котором омоновцы поймали прячущихся в кустах молодых людей, посадили их на остановку и расстреляли резиновыми пулями.

Из Жлобина и Слуцка поступили сообщения о том, что омоновцы задерживали граждан, вышедших из магазинов, и ловили по дворам детей.

Появилась масса сообщений о нападениях на журналистов.

В Каменной Горке двое силовиков на улице избили 15-летнего подростка и угрожали прохожим гранатой.

«Мне 15! Били ногами по лицу!»



ОМОН задерживает подростка. В руках у одного из бойцов граната, он готов ее бросить



Видео: @tutby pic.twitter.com/i5fypIvDD0 — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 11, 2020

Отметим, что у протестующих отбирали, похоже, не только авто.

В Сети сообщили, как в Новополоцке ОМОНовец из засады кричал: «Теперь это наш дом! Мы останемся здесь! Хотели перемен - получайте!».

Людей массово задерживали.

В Несвиже сегодня очень жестко задерживали людей. pic.twitter.com/PWUcp3WkHE — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

В свою очередь протестующие, чтобы хоть как-то защититься строили баррикады и стреляли по силовикам фейерверками и бросали тротуарную плитку.

СМИ сообщают, что в районе Каменной горки — столкновения с силовиками.



Протестующие строят баррикады и бросают плитку в автозаки. Слышны взрывы светошумовых гранат



Видео: NEXTAhttps://t.co/kvwmozWyfj pic.twitter.com/YEDmaDpsC0 — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 11, 2020

При этом проблемы с Интернетом и мобильной связью только усугубляются. Беларусы сообщают, что мобильный Интернет не работает вообще.

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