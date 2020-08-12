Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил возможность перевыборов в стране

Как передает Politeka.net, свой комментарий глава государства дал журналистке издания "DW" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

"Этого вы не увидите в отчете о пресс-конференции на официальном сайте президента Беларуси. Слишком неудобные вопросы задала Александру Лукашенко наша корреспондентка Александра Богуславская", - говорится в подписи к видео.

На вопрос журналистки о возможных перевыборах в Белоруси, Лукашенко ответил:

"Никаких повторных выборов не будет. Никаких! Рулить страной вы знаете кто будет и поверьте, все кто вякнет против - пойдут туда (за границу - ред). Поэтому не верьте, что будут перевыборы", - заявил президент Беларуси.

Этого вы не увидите в отчете о пресс-конференции на официальном сайте президента Беларуси. Слишком неудобные вопросы задала Александру Лукашенко наша корреспондентка Александра Богуславская pic.twitter.com/ajM5x19B5f — DW на русском (@dw_russian) August 10, 2020

Напомним, отметим, что по предварительным данным ЦИК Беларуси, победу на выборах одержал Лукашенко с 80,23% голосов. По официальным данным Тихановская набрала 9,9% голосов.

В то же время, по данным штаба самой оппозиционерки, жители всех регионов Беларуси отдали за нее от 70% до 90% голосов. Тихановская уже объявила, что обжалует результаты выборов.

После оглашения результатов страну охватили массовые протесты.

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