26 лет назад с Александром Лукашенко произошел беспрецедентный инцидент

Польский спутниковый телеканал Белсат.TV вспомнил, как 26 лет в 1994 году Александра Лукашенко избили возле кабинета в Доме правительства, самое интересное, что это сделали милиционеры.

Как оказалось, Лукашенко пытался попасть в кабинет №241, где работала Временная комиссия Верховного Совета по деятельности коммерческих организаций, существовавших при органах власти.

Лукашенко возглавлял ее с июня 1993-го, а в декабре того же года зачитал с парламентской трибуны свой известный антикоррупционный доклад. Когда же факты из доклада были переданы в прокуратуру, комиссия должна была прекратить работу. Кабинет опечатали и поставили охрану.

Лукашенко же хотел сделать комиссию постоянной и пытался пройти в помещение, завязалась потасовка.

«Такого хамства я давно не встречал. Еще никто не держал меня за грудки», – возмущался Лукашенко.

Его соратник Дмитрий Булахов тогда подтвердил, что Лукашенко получил легкие телесные повреждения, а его одежду милиционеры порвали во время потасовка.

Уголовное дело за «Превышение должностных полномочий» прокуратура все же завела и Лукашенко даже признали потерпевшим. Правда, виновных установить не удалось и через несколько месяцев дело закрыли.

Стоит отметить, что при Лукашенко милиция жестоко разгоняла мирные митинги, избивала оппозиционеров, задерживала активистов. До сих пор ни одно руководство МВД за 26 лет не понесло ответственности за эти насильственные действия.

Напомним, Лукашенко наотрез отказался оставлять свой трон.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".