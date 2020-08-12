Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в преследовании оппонентов

Как передает Politeka.net, свой комментарий глава государства дал журналистке издания "DW" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

"Почему они все побежали за пределы страны? Их же никто не собирался задерживать", - отметил Лукашенко.

На упоминание о давлении на штаб Тихановской президент Беларусь также нашел ответ:

"Мне невыгодно никакое давление сейчас, потому что это все во вред. Какое давление? Никакого давления нет... Вы поймите, если что-то случится с этими штабами, кто за это ответит? Я отвечу. Я боюсь хотя бы дожить до завтрашнего утра и ни один волос с их головы не упал", - объяснил Лукашенко.





Этого вы не увидите в отчете о пресс-конференции на официальном сайте президента Беларуси. Слишком неудобные вопросы задала Александру Лукашенко наша корреспондентка Александра Богуславская pic.twitter.com/ajM5x19B5f — DW на русском (@dw_russian) August 10, 2020

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на данный момент находится в Литве.

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Отметим, что последние ночи в Беларуси выдались очень тяжелыми. Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.

На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.

Уже 11 августа появилось сообщение о том, что Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны Беларуси, чтобы ввести военное положение и комендантский час.

Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".