Светлана Алексиевич сделала жесткое обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич считает, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента Беларуси, пока еще не поздно.

Об этом она заявила в интервью для Радио Свободы. При этом она добавила, что власть Беларуси объявила войну своему народу.

По ее мнению, "уйти красиво" у Лукашенко уже не получится, так как кровь уже пролилась.

"Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", – обратилась Нобелевский лауреат к президенту Лукашенку.

По ее словам, сегодня людей хватают просто на улице, задержанные сидят в спортзалах без еды и воды.

"Я даже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия", – подчеркнула писательница.

Она добавила, что белорусы постоянно подчеркивают, что "мы мирные люди, мы не хотим никого убивать, мы не хотим никого бить", а ОМОН в это время действует кроваво и жестоко.

"А тут почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН у нас, – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли так бить своих мам и сестер. Это как-то нереально", – возмутилась Алексиевич.



Напомним, Лукашенко наотрез отказался оставлять свой трон.

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