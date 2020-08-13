Російські телеграм-канали почали розганяти інформацію про те, який фінал чекає на протести в Білорусі

На це звернув увагу український політтехнолог Тарас Березовець, передає Politeka.net.

Він написав про те, що близькі до Кремля телеграм-канали несподівано заговорили про "румунський сценарій" для президента Білорусі Олександра Лукашенка і ймовірність його відсторонення своїми ж силовиками.

"Що і було потрібно довести. Кремлю потрібен або ослаблений Лукашенко, або альтернатива в особі місцевого Путіна", - підкреслив Березовець.

Його слова побічно підтверджують й інші канали.

"Відразу кілька джерело підтвердило, що Лукашенку запропонували звільнити главу КДБ Республіки Вакульчика, главу АП, главу Ради Безпеки, главу уряду і керуючого справами Шеймана. Фактично мова йде про усунення від влади Віктора Лукашенка і його команди. Прозахідна партія в оточенні Лукашенка фактично ставить йому ультиматум, обіцяючи Румунський сценарій відсторонення від влади", - повідомляє "НЕЗИГАР".

"У Білорусії назріває державний переворот. Вулиця не перемагає, але розв'язує руки серйозним хлопцям, яким теж набрид диктат Лукашенка. Для багатьох з них, але не для Тихановської, настає зіркова година, залишилося лише скористатися моментом й очолити Білорусію, припинивши для початку бійню на вулицях і гучно оголосивши про арешт Олександра Григоровича, який, втім, може абсолютно випадково загинути при затриманні", – вторить телеграм-канал "Смоляк".

Під словами "румунський сценарій" мається на увазі антикомуністичне повстання в 1989 році в Румунії, що призвело до повалення уряду президента Ніколає Чаушеску, якого потім стратили разом з дружиною.

Раніше ми повідомляли про те, що український журналіст Павло Казарін попередив Олександра Лукашенка про повторення долі президента-втікача України Віктора Януковича.

Він упевнений, що у білоруського лідера вже не вийде змусити людей повернутися до колишнього світогляду і способу життя, а повстання не зупинити – воно залишиться в думках.

Нагадавши, Лукашенко навідріз відмовився залишати свій трон.

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору.

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