Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о протестующих



Как передает Politeka.net, заявление о происходящем в стране он сделал во время совещания по вопросам защиты конституционного строя. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По словам лидера Беларуси, на протесты выходят безработные и люди с криминальным прошлым.



"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", - заявил Лукашенко.

Напомним, в Беларуси уже четвертые сутки подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов 9 августа.

Силовики жестко подавляли выступления оппозиционеров, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. За два дня протестов были задержаны более 5000 человек и более 200 человек получили травмы.

Ранее мы сообщали, что украинский журналист Павел Казарин озвучил мнение, что президент Беларуси Александр Лукашенко, пытаясь подавить протест в своей стране, повторяет путь бегло украинского экс-президента Виктора Януковича во времена Майдана.

Казарин уверен, что у белорусского лидера уже не получится заставить людей вернуться к прежнему мировоззрению и образу жизни, а восстание не остановить - оно останется в мыслях.

Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".