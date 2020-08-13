23-летняя «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич призвала к прекращению насилия

Об этом девушка, которую подозревают в романе с 65-летним президентом страны, написала в своем сториз в социальной сети Инстаграм.

«Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки, остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг! Наша Беларусь не заслужила этой боли!», – говорится в сообщении молодого депутата белорусского парламента.

Отметим, что девушка, которая в три раза моложе главы государства, не раз засветилась в его компании на государственных и спортивных мероприятиях. Она не только модель и соведущая программы «Добрай раніцы, Беларусь!», но и активно занимается политикой и общественной деятельностью.

Александр Лукашенко даже удостоил девушку премии «За духовное возрождение», присудив ее за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность.

Одной из причин для распространения слухов об отношениях стали частые выходы в свет Лукашенко в сопровождении роскошной красавицы. По словам инсайдера, это уже не первый роман президента с молодыми девушками. Ранее ему приписывали отношения с певицей Ириной Дорофеевой, моделью Дарьей Шманай и другими красотками.

Ранее мы писали, что на выходных в столице Беларуси готовится «грандиозная раскачка». Исходя из того, что в стране спецслужбы пытаются выискать иностранных кураторов протестного движения, а сам Лукашенко становится все более токсичным, последний шанс для президента удержаться в кресле – это объявить режим ЧП в Беларуси и ввести в города войска.

Напомним, Протасевич рассказал об истинном отношении белорусов к союзу с Россией.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность.