Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал массовые забастовки на крупнейших предприятиях страны

Он заявил, что бунты коллективов могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий, передает Politeka.net со ссылкой на белорусские СМИ.

Кроме того, глава государства опроверг слухи о своем побеге:

«Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли».

По его словам, забастовки в Белоруссии будут выгодны только конкурентам в РФ, США, ФРГ и Канаде.

Ранее Лукашенко не верил в то, что на протесты вышли работающие беларусы. 12 августа он заявлял журналистам, что на улицах устраивают беспорядки в основном «люди с криминальным прошлым и безработные».

Однако, как информирует самый популярный в последние дни телеграмм-канал NEXTA Live, общенациональная забастовка набирает обороты. МТЗ, БелАЗ, «Гродно-Азот», Минский завод подшипников, сотрудники рынков, ИТ-сферы, сферы услуг, врачи и другие массово собираются на акции, требуя признать результаты выборов недействительными, прекратить насилие и беспредел силовиков, освободить заключенннных и провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

Ранее стало известно о том, что здоровье президента Беларуси не выдержало такой реакции общества на, мягко говоря, сомнительные результаты голосования, и у него случился микроинсульт. Первым информацией о проблемах Лукашенко поделился российский политолог Валерий Соловей.

«Врачи-вредители спасли президента Белоруссии. Лукашенко отделался парой микроинсультов. Из последствий - нарушение мимики лица, способность ходить и говорить не пострадала. Сегодня записали его послание нации. Если не найдут лучшие слова, то предполагают послание выпустить завтра», – сообщил он.

В свою очередь журналист Иван Яковина отметил, что все нынешние обращения и интервью Лукашенко идут в записи, поскольку проблемы со здоровьем у него начались раньше.

Напомним, что Лукашенко обзавелся домом в Подмосковье, готовя пути к отступлению: "Похож на дворец".

Как писала Politeka, белорусам советуют готовиться к партизанщине: "Если станет совсем плохо, можно лесами пойти в Украину".

Также Politeka сообщала, что Кремль нашел свой интерес в белорусском восстании, озвучены детали: "Лукашенко надо дать...".