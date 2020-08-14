В Беларуси продолжаются акции протеста, которые разгорелись после шестой победы на президентских выборах Александра Лукашенко

К людям, которые выходят на улицы городов и противостоят силовикам, рискуя жизнями и здоровьем, начали присоединяться работники белорусских предприятий, передает Politeka.net.

С 11 августа забастовку объявили работники сферы транспорта, торговли, банков и IT-сферы. С четверга, 13 августа, такие протесты приняли массовый характер, и по всей стране тысячи сотрудников крупнейших предприятий бросают работу и выходят на акции в поддержку протестующих.

Телеграмм-канал NEXTA Live сообщает о том, что к общенациональной забастовке присоединились такие гиганты, как МАЗ, БелАЗ, Минский станкостроительный завод, «Гродно-Азот», «Белшина», «Минский Завод Шестерён», метро Минска и многие другие.

При этом все работники подчеркивают, что забастовка — это законный и прописанный в Конституции вид протеста. За нее не могут задержать, а уволить всех невозможно.

Требования бастующих в целом очень похожи. Они призывают прекратить давление на свободу слова и насилие, разобраться с беспределом силовиков вплоть до расформирования ОМОНа и отставки высшего руководства силового блока страны, освободить всех заключенных, признать недействительными результаты выборов 9 августа и провести новые выборы под контролем международных наблюдателей.

Ранее мы писали о том, что белорусы должны иметь четкий план на случай, если протесты потерпят поражение. Об этом написала на своей странице в соцсети украинская военная Елена Билозерская.

Прежде всего она признала, что недооценивала белорусов и не верила в их способность на масштабное восстание.

«Но, вообще-то, так часто бывает - люди, которые кажутся забитыми, без ответа и не способными дать отпор - может быть, у них просто больший запас терпения. Молчат и копят в себе, а когда прорвет - будет не битая посуда, будет Везувий», - отметила она.

Впрочем, военная подчеркнула, что пока все равно нельзя отвергать варианта провала восстания.

Напомним, Зеленский срочно обратился к украинцам, ситуация серьезная: "Хочется, чтобы не было жертв".

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