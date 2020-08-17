Военные учения Беларуси могут послужить поводом для военного вторжения РФ в эту страну

Такое мнение в своем блоге для Цензора озвучил известный украинский журналист Алексей Братущак, сообщает Politeka.

По его словам, президент России может ввести войска в Беларусь лишь при наличии серьезного на это повода.

"Массовые выступления против Лукашенко – не повод. Западу этот повод не продать. Новых санкций за оккупацию Беларуси Путин точно не хочет", – объяснил Братущак.

Одним из таких поводов, считает журналист, может послужить провокация во время военных учений.

"Лукашенко начинает военные учения на границе с Литвой. Один из полигонов – "Гожский" расположен в 2-3 километрах от границы с Литвой. Авиационный полигон "Неман" – 55 километров. Еще одно место учений – в районе города Островец", у россиян в этом районе находится узел связи ВМФ, обеспечивающей связь с атомными подводными лодками", – проинформировал автор.

Журналист не исключает той возможности, что во время этих учений возможна провокация.

"Далее – военное положение и приход "зеленых человечков" союзной России. Стоит напомнить 2008-й, Грузию, российские учения "Кавказ-2008", провокации на границе и последующую оккупацию", – прогнозирует Алексей Братущак.

Politeka писала, что в Беларуси рабочие Минского завода колесных тягачей не дали Лукашенко выступить с речью и выкрикивали в его адрес: "Уходи!" Так, сообщается, что Лукашенко покинул территорию завода МЗКТ в Минске на вертолете, так и не встретившись с основной массой рабочих этого и других заводов, которые специально подошли к предприятию.

В ходе встречи с частью собравшихся Лукашенко заявил, что "никогда вы не дождетесь от меня, чтобы я под давлением что-то сделал", и что "их (повторных выборов, - ред.) не будет".

На такие слова работники завода ответили скандированием "уходи!".

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