Президент Беларуси Александр Лукашенко снова провел переговоры с Владимиром Путиным

Об этом сообщает издание "Белта".

Во время телефонного разговора, лидеры государств обсудили ситуацию в Беларуси.

Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам.

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже второй разговор Лукашенко и Путина за последнее время.

Лидер Беларуси на срочном совещании с правительством анонсировал переговоры с Владимиром Путиным.

По его словам, протесты, которые продолжаются в стране, угрожают не только Беларуси, но и Союзному государству. Он подчеркнул, что защита Беларуси – это защита всего Союзного государства и пример другим.

После разговора Лукашенко удивился осведомленности Путина о происходящем в соседней стране.

Напомним, что в ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) подтвердили, что Беларусь может обратиться за помощью к РФ.

«В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», - отметил пресс-секретарь организации.

Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.

Как сообщала Politeka, Зеленский наплевал на дипломатию и сорвался на Лукашенко: "Последствия будут трагическими".

Также Politeka писала, что Лукашенко поплатился за разгон Майдана в Беларуси, ЕС принял жесткое решение: "уже формируются...".