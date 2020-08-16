Президент Беларуси Александр Лукашенко снова провел переговоры с Владимиром Путиным
Об этом сообщает издание "Белта".
Во время телефонного разговора, лидеры государств обсудили ситуацию в Беларуси.
Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам.
В сети выдали скандальную правду о родстве дочек Пугачевой: «Как они могут быть похожи, если…»
ЗНО-2020: названы лучшие вузы Украины для поступления, «среди лидеров три города…»
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини: «Ангел»
Отказ от доллара набирает обороты, банкам приказано готовиться к крайним мерам: появился документ
"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что это уже второй разговор Лукашенко и Путина за последнее время.
Лидер Беларуси на срочном совещании с правительством анонсировал переговоры с Владимиром Путиным.
По его словам, протесты, которые продолжаются в стране, угрожают не только Беларуси, но и Союзному государству. Он подчеркнул, что защита Беларуси – это защита всего Союзного государства и пример другим.
После разговора Лукашенко удивился осведомленности Путина о происходящем в соседней стране.
Напомним, что в ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) подтвердили, что Беларусь может обратиться за помощью к РФ.
«В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», - отметил пресс-секретарь организации.
Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.
Как сообщала Politeka, Зеленский наплевал на дипломатию и сорвался на Лукашенко: "Последствия будут трагическими".
Также Politeka писала, что Лукашенко поплатился за разгон Майдана в Беларуси, ЕС принял жесткое решение: "уже формируются...".