В сеть попало видео репетиции митинга в поддержку Александра Лукашенко

Как передает Politeka, соответствующие кадры опубликовали белорусские масс-медиа.

Так, репетиция участников митинга в поддержку Александра Лукашенко попала на видео. На записи можно увидеть, как участники митинга, которых везут на акцию в поддержку Лукашенко на автобусе, учат кричалки вместе с координатором.

Женщина, которая стоит посреди автобуса, выкрикивает лозунги, а после этого пассажиры их повторяют по нескольку раз. В частности, людей учили хором кричать: "Батька, родина, Беларусь!", "Беларусь - это мы!", "Батька, вперед, с тобою народ!", "Только вместе и только вперед!"и т.д. Люди держат в руках шарики красного и зеленого цветов.

"Какой стыд! Лука, ты делаешь глупость. Уходи по-хорошему!", "Продали будущее своих детей за гроши", "Только в стойло, только в колхоз", "Проплаченные митинги за Януковича Украина прошла много лет назад. Теперь по этому пути идет Беларусь", - пишут в комментариях.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: "надо было раньше нам…".

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления: "откровенно отвязаны...".