Александр Лукашенко пытается затянуть Беларусь на дно, чтобы сделать из страны плацдарм для ввода российских войск

Об этом в интервью для Цензора заявил доброволец из Беларуси, который уже несколько лет воюет на Донбассе на стороне ВСУ, Павел Литвинов, передает Politeka.

По его словам, когда он увидел кадры того, что происходит сейчас в Беларуси, ему хотелось просто материться.

"Такое впечатление, что нынешняя белорусская власть пытается затянуть нашу страну на дно, чтобы сделать плацдарм для ввода российских войск. Лукашенко делает все, чтобы довести нашу страну до высшей точки кипения и ввести туда войска Российской Федерации", – убежден Павел Литвинов.

Парень утверждает, что почти все его знакомые поддерживают протесты в Беларуси и многих из них уже разыскивают родные, так как они сидят по разным СИЗО. Некоторые же, по его словам, отправляют своих детей и жен в Украину, чтобы самим продолжить бороться в Беларуси без опаски за родных и близких.

Отвечая на вопрос, чего хотят добиться своими протестами белорусы, Литвинов заявил, что главное требование, чтобы Александр Лукашенко не был президентом.

"Лукашенко за годы правления не раз экономически прижимал простое население, разрушал малый бизнес, для него это какая-то игра с населением. Мне кажется, у него не все в порядке с головой, если он так поступает. Я не понимаю, какие нравственные составляющие присутствуют в бойцов ОМОН, когда они поддерживают Лукашенко", – добавил Павел Литвинов.

Politeka сообщала, что у Российской Федерации есть цель "подгрести" под себя экономику этой страны. Такое мнение у себя в Facebook озвучил политический аналитик Александр Кочетков. Но этой искусственной идиллии, считает эксперт, рано или поздно придет конец.

"Не потому, что Лукашенко надоел. Просто Россия не в состоянии дотировать Беларусь. И Китай утомился перекредитовывать предприятия Беларуси, где трудятся тысячи бесполезных работников", – объяснил свою мысль Кочетков.

Сотрудников Белорусской телерадиокомпании, которые принимали участие в протестах против президента Александра Лукашенко, не пустили на работу. Одна из тех, кто утром не смог попасть на свое рабочее место, стала режиссер канала «Беларусь – 3» Алена Мартиновская.

По словам девушки, утром, когда она пришла к зданию телерадиокомпании, тут уже был блокпост и стояли правоохранители. Они попросили показать ее удостоверение.

"Посмотрели фамилию, сказали: «Извините, вы в списках. Мы вас не можем пропустить", – рассказала она, добавив, что причину такого поступка ей никто объяснять на стал, посоветовав обратиться к руководству.

Горбачев раскрыл фатальную ошибку Лукашенко: "так же было перед распадом СССР".

Путинский пропагандист в панике заговорил о смене режима Кремля, назвав час Х: "У России нет шансов".

В Беларуси показали, как бюджетников заставляют "болеть" за Лукашенко: видео позора.